تجهيزات متكاملة لمركز الكفرة للعلاج الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الخميس، عن إرسال شحنة من معدات وأجهزة طبية متكاملة وحديثة لتجهيز مركز الكفرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الشحنة تأتي تنفيذا لخطتها في دعم المرافق الصحية العامة واستعادة تشغيلها بكامل قدرتها الاستيعابية، بحسب وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت أيضا على تجهيز مركز علاج أمراض النساء والولادة بالكفرة بغرفة عمليات متكاملة، ضمن مساعيها لتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

يذكر أن القطاع الصحي الليبي ظل يعاني طيلة السنوات الماضية بسبب تردي الوضع الأمني ومغادرة الأطقم الطبية الأجنبية.

وتناشد منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مجال الصحة المجتمع الدولي لتقديم 43 مليونا و500 ألف دولار لقطاع الصحة في ليبيا بهدف توفير الإمكانيات لإنقاذ أرواح 388 ألف شخص من متضرري الصراع.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي، في نوفمبر الماضي، إن 75 بالمائة من المرافق الصحية العامة في ليبيا مغلقة أو تعمل بشكل جزئي.

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