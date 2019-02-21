داخلية الوفاق تتواعد بملاحقة الجناة .. مقتل مدير أمن مرزق على يد مرتزقة للمعارضة التشادية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتّل مسلحون تابعون لمرتزقة المعارضة التشادية، ليل الأربعاء، مديرية أمن مديرية مرزق، عميد إبراهيم محمد كري، أمام منزله .

وأفادت، مصادر أمنية أن مدير الأمن اغتيل على خلفية تعميم وجهه عبر اللاسلكي لقوات الأمن بالالتحام مع القوات المسلحة وعدم التعرض لها أثناء دخولها إلى مرزق.

وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا بالاعتداء كذلك على منزله وسرقة سيارات تابعة للمديرية كانت موقوفة داخل المنزل، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وقُتل مدير أمن مرزق أمام منزله على يد مجموعة مسلحة تابعة للعصابات التشادية، كما تمت سرقة محتويات منزله وآليات تابعة للمديرية .

ومن جهتها، أدانت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة اغتيال مدير أمن مرزق عميد إبراهيم محمد كري من قبل من وصفتهم بالمجموعة المسلحة الخارجة عن القانون، مقدمة في الوقت ذاته التعازي لأسرة العميد.

وأكدت الداخلية في بيانها المنشور صباح الخميس أنها سوف تلاحق الجناة وتقدمهم للعدالة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الجرائم، حسب البيان، مضيفتًا أنها تستنكر استهداف رجال الأمن والشرطة والمؤسسات الأمنية بالبلاد .

​يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أكد في تصريحات سابقة أن «الليبيين سئموا الميليشيات وتجاوزاتها»، خاصة في العاصمة طرابلس، مضيفًا أن وزارته «تلقى الدعم الكامل» من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لكنه لفت إلى أن «هناك مؤسسات أمنية أخرى تعرقل جهود وزارة الداخلية عرقلة تامة».

وكشف باشاغا في تصريحات سابقة أن التفاهم بين المؤسسات الأمنية الليبية «وصل إلى طريق مسدود»، مشيرًا بالقول: «حاولنا التفاهم مع هذه المؤسسات، لكن وصلنا إلى طريق مسدود، ولهذا التجأنا إلى الجهات المالكة للاتفاق السياسي وهما البرلمان ومجلس الدولة لإيجاد حلول لهذا المؤسسات الأمنية».

وقال إن تحرك الجيش للجنوب عمل وطني، لافتًا أن محاولات التدخل من قبل بعض الدول في الشأن الليبي تعمق المشاكل فى ليبيا بدلا من حلها، مشيراً إلى أن الصراع المستمر فى البلد منذ ثمان سنوات قد أخذ مايكفي من وقت .

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