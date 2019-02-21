خبير عسكري روسي: قوات حفتر تتلقى دعما عسكريا من مصر والإمارات.

قال الخبير العسكري الروسي “يوري لامين”، الخميس، إن قوات حفتر تتلقى دعما عسكريا من مصر والإمارات وأدمدوا قواته بالمدرعات الخفيفة.

وأوضح يوري في تصريحات

نشرها موقع “rgru” الروسي، أن المعونات

العسكرية لا تزال ترسل إلى ليبيا رغما الحظر المفروض عليها، مبيناً أن المدرعات الواصلة

لحفتر تنتجها أحد المصانع في الإمارات حيث تتمركز القدرات الإنتاجية الرئيسية لشركة

“Streit Group” الإماراتية الكندية.

وكانت تقارير الأمم

المتحدة المتتالية اتهمت في وقت سابق دولة الإمارات بانتهاك حظر السلاح الدولي المفروض

على ليبيا مما يسهم في استمرار الحرب وزعزعة الاستقرار فيها، من خلال دعمها لقائد قوات

الكرامة خليفة حفتر

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