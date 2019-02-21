تحركات لتجنب تفشي الأمراض والعدوى في درنة

تسعى وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لتجنب تفشي الأمراض أو أي أنواع من العدوى بالمدينة القديمة والمغار في درنة.

ولهذا الغرض قامت إدارة الخدمات الصحية درنة، الخميس، عبر اللجنة المكلفة من الإدارة، رفقة مديرية الأمن درنة، ومنظمة الحياة، وشباب حراك درنة، بجولة ميدانية للوقوف على الوضع البيئي والصحي بالمدينة القديمة.

وقالت إدارة الإعلام بـ”صحة المؤقتة” إن الجولة استهدفت حصر المحال التجارية خصوصا الغذائية منها والصيدليات والتي تتواجد بها بقايا المنتجات الغذائية والأدوية، وقامت اللجنة بأخذ عينات من الأتربة والمياه الجوفية ومن بقايا الدماء، إضافة إلى الحيوانات المصابة والنافقة.

وأشارت الإدارة إلى أن مناطق الاشتباكات تعتبر من أخطر الأماكن صحيا، وقد تختلط مياه الصرف الصحي مع المياه الجوفية لتسبب أزمة صحية وبيئية، إضافة إلى إصابة بعض الحيوانات والقوارض والتي تعتبر أحد نواقل الأمراض للبشر عبر تغذيها على الجثث الأدمية وبقايا الحيوانات النافقة.

ودعت المواطنين في الأماكن التي تم الرجوع إليها مؤخرا في درنة إلى الإبلاغ عن أي مظاهر غير طبيعية بالمياه أو وجود حيوانات نافقة أو مصابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية