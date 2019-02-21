قوات الكرامة تسيطر على حقل الفيل دون مواجهات

أكد مصدر خاص لليبيا الأحرار من داخل حقل الفيل النفطي سيطرة قوات الكرامة كليا على الحقل دون أي مواجهات مسلحة.

بدورها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الكرامة دخولها الحقل وسيطرتها عليه، موضحة شروعها في عملية تأمينه لتسليمه لحرس المنشآت النفطية بحسب وصفها.

وكان آمر قوة حماية الجنوب حسن موسى نفى لليبيا الأحرار سيطرة قوات عملية الكرامة على حقل الفيل النفطي بحوض مرزق، واستمرار الاشتباكات في طريق غدوة مرزق، مشيرا إلى أن حقل الفيل يسيطر عليه حاليا حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني، بإمرة أبو بكر السوقي، وفق قوله.

هذا وأظهرت مقاطع مرئية سيطرة قوات عملية الكرامة على الحقل ودخول قواتها إليه مساء اليوم الخميس.

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