قام مسلحون فارون، تابعون لمرتزقة المعارضة التشادية، بمقتل مدير أمن مديرية مرزق العميد، إبراهيم محمد كري، داخل منزله.

وأضافت المصادر، أن مدير الأمن اغتيل على خلفية تعميم وجهه عبر اللاسلكي لقوات الأمن بالالتحام مع القوات المسلحة وعدم التعرض لها أثناء دخولها إلى مرزق.

وأشارت المصادر، إلى أن المسلحين قاموا بالاعتداء كذلك على منزله وسرقة سيارات تابعة للمديرية كانت موقوفة داخل المنزل، ومن ثم لاذوا بالفرار.

