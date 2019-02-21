“نجدة بنغازي” تضبط تاجر مخدرات في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شنّ قسم شرطة النّجدة التّابع لمديرية أمن بنغازي، بالتنسيق مع الخطّة الأمنيّة رقم “4”، حملةً استهدفت الخارجين عن القانون وتجّار المخدرات .

وأشار مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي، أنه عقب ورود معلومات لدى قسم شرطة النّجدة، عن شخص يتاجر في المخدرات في شارع عشرين، تم إعداد تقرير تحري واستدلال والتأكد من صحة المعلومات، وأخذ الأذن من النيابة العامة؛ لمداهمة مكان النشاط غير المشروع وإعداد كمين مُحكم لهذا التاجر .

وأكد المكتب أن المداهمة، أسفرت عن ضبط المعني وبحوزته كمية من المخدرات، وسلاح ومبلغ مالي، كما تم اتخاذ كامل الإجراءات القانونية حياله.

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