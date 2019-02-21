المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قلقة بشأن حقل الفيل النفطي

ويعزى القلق الليبي إلى قول قوات متمركزة في الشرق الليبي إنها سيطرت على حقل الفيل النفطي. وذلك بحسب “رويترز”.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا “تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها إزاء التطورات حول حقل الفيل النفطي، وتؤكد متابعتها للأوضاع عن كثب لضمان سلامة عامليها”.

وينتج حقل الفيل حوالي 70 ألف برميل يوميا.

تأتي هذه التصريحات في ظل سعي الجيش الليبي للسيطرة على الجنوب الغني بالنفط، في ظل الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

وتتنافس في ليبيا حكومتان تدعم كل منهما قوات مسلحة تسيطر على مناطق نفوذ في البلاد.

وشنت قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوما في الجنوب، الشهر الماضي، لقتال مسلحين والسيطرة على منشآت نفطية، وحظرت قبل بضعة أيام رحلات الطيران دون إذن منها.

وقال الجيش الليبي، في بيان سابق، إنها أرسلت طائرة حربية لتعقب طائرة أقلعت من حقل الفيل النفطي دون تصريح، وأجبرتها على الهبوط قرب سبها كبرى مدن جنوب ليبيا.