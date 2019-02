المتوسط:

قام مركز تشغيل مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط العمل، الخميس، بتزويد محطات الوقود بمخصصاتها اليومية من الوقود والديزل.

وأفاد رئيس «الجمعية العربية لنقل النّفط ومشتقاته» بمصراتة نوري المنقوش، بأنَّ استئناف العمل بالمركز جاء بعد مفاوضات مع مجموعة تابعة للحرس الرئاسي أغلقت مدخل المركز اليومين الماضيين؛ احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم.

وأشار المنقوش، إلى أنهم زودوا اليوم قرابة 200 محطة توزيع وقود بمخصصاتها، مضيفا أنهم سيتمكنون خلال الساعات المقبلة من تزويد محطات الكهرباء في سرت وزليتن ومصراتة باحتياجاتها من الديزل.

The post «البريقة لتسويق النفط» تزود مستودع مصراتة النفطي بالوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية