المتوسط:

يستعد ميناء البريقة النفطي، لاستقبال عدد من النواقل النفطية خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت مصادر محلية، إلى أنه من المنتظر أن تحمل النواقل على متنها شُحنات تقدر بقرابة 27 ألف طن من الديزل، بالإضافة إلى 600 ألف برميل من النفط الخام و 12 ألفاً من الزيت الثقيل.

ومن جهة أخرى، فإن إدارة ميناء البريقة النفطي قد أشرفت على تسفير شحنة تُقدر بـ 600 ألف برميل من النفط الخام على متن الناقلة “مت سيل” إلى دولة إسبانيا.

The post ميناء البريقة يستعد لاستقبال عدد من النواقل النفطية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية