الثني يناقش مشروع صيانة جسري وادي الكوف والباكور بشكل عاجل

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد عبد القادر، سير عمل مشاريع الهيئة، ومن بينها مشروع صيانة جسري وادي الكوف، والباكور.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة إجراء دراسة كاملة خلال 10 أيام، وتقديمها للحكومة، حتى يتم البدء الفعلي في صيانة الجسرين، وسحب المشاريع من أي شركة غير قادرة على التنفيذ، والتعاقد مع شركات ذات كفاءة.

اللقاء تطرق إلى بعض المشاريع في المنطقة الوسطى، ومن أهمها طريق اجدابيا – الواحات، وبحث العراقيل التي تواجه سير العمل بالمشروع، وكيفية وضع حل جذري لضمان سير عمل المشروع على الوجه الأمثل.

وقد ضم الاجتماع كلا من رئيس مصلحة الطرق والجسور، وبعض الشركات الرائدة في تنفيذ مشاريع المواصلات، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا