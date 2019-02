المتوسط:

قام آمر المنطقة العسكرية سبها، بالسماح لطائرات شركات النفط باستئناف رحلاتها لحقول الجنوب.

وكان الجيش الليبي قد أعلن منذ قليل سيطرته على حقل الفيل النفطي سلميا، أكبر الحقول النفطية الواقعة في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا.

