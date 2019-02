المتوسط:

قام المجلس التسييري أجدابيا وعدد من منسقى القطاعات والأعيان والمشائخ بالمدينة، إعلان تأييدهم الكامل للانتصارات التي يحققها الجيش الليبي في مناطق الجنوب وسيطرته على أغلب المناطق، التي كانت تتعرض لانتهاكات من قبل العصابات المسلحة التشادية والفصائل المسلحة الاخرى وإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق.

وكان الجيش الليبي قد أعلن منذ قليل سيطرته على حقل الفيل النفطي سلميا، أكبر الحقول النفطية الواقعة في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا.

The post «أعيان أجدابيا» يعلنون تأييدهم الكامل لعمليات الجيش في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية