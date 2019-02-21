دروية حرس السواحل قطاع الأوسط تنقذ 113 مهاجرا قبالة سواحل الخمس

أنقذت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل 113 مهاجرا غير قانوني بينهم 19 امرأة و6 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 40 ميلا شمالي شرق الخمس بواسطة الزورق قمينس.

وقال مكتب الإعلام بالقوات البحرية في بيان له إن المهاجرين غير القانونيين ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة من بينها مالي والسودان وسيراليون والكاميرون وجنوب أفريقيا وغينيا والصومال.

وأكد مكتب الإعلام أنه وخلال عملية الإنقاذ حدث عطل في الزورق قمينس ما دعا الدورية لاستدعاء القاطرة تاقرفت لنقل المهاجرين غير القانونيين على متنها مؤكدا وصولهم إلى نقطة إنزال الخمس ونقلهم إلى مركز إيواء سوق الخميس بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم.

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