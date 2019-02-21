الشّركة اللّيبيّة للإسمنت في بنغازي تستعدّ لتشغيل خطوط إنتاجها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن المدير العام للشركة الليبية، للإسمنت بمدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، عن استعداد الشركة لتشغيل خطوط إنتاجها بعد أسبوعين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ضم غرفة العمليات المشكلة من قبل الهيئة العامة؛ لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ لمساعدة الشركات المتضررة، جراء الحرب على الإرهاب والشركة الليبية للإسمنت؛ لمناقشة آخر التطورات في الصيانة.

وتناول الاجتماع، عرضا مفصلا حول مشروع جديد بقيمة 200 مليون يورو، لتطوير خطوط إنتاج الشركة، والذي سيكون على مرحلتين،

ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية حتى 50‎%‎، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الحالية وبتقنية حديثة إلكترونية وصديقة للبيئة.

من جهته، أكد رئيس غرفة العمليات، استئناف نشاط عدد من المشروعات الاستثمارية، وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت القريب .

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