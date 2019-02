المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن الأمن عاد إلى مدينة سبها بعد قدوم الجيش الوطني، داعيا مختلف الجهات للعمل على تشغيل المطار في أقرب وقت ممكن.

وكان البرلماني علي السعيدي، قد وصل برفقة رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي سبها، إضافة إلى مدير المطار، للاطلاع على سير عمليات الصيانة وإعادة تأهيله بعد استلامه من قبل القوات المسلحة.

