رغم هستيريا أحكام الإعدام في مصر .. وصية أحد المتهمين تكشف تورطه في مقتل النائب العام “فيديو” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت السلطات المصرية جثامين الشبان التسعة الذين أعدمتهم أمس الأربعاء، بتهمة قتل النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو 2015 إلى ذويهم.

وأثار تنفيذ حكم الإعدام في حق 9 شباب مصرين أمس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الحكم عليهم في قضية تفجير النائب العام، جل الشباب أبناء أسر محترمة، ويدرسون في تخصصات «الصفوة» في مصر .. الشأن الذي دعي رواد التواصل الاجتماعي يُكيلون الاتهامات للقاضي ونظام السيسي .

وهذا الأمر أثار تساؤلات وشكوك عديدة ليست في مصر فقط بل حتى على مستوى العالم، هل من الممكن أن يظلم قاضي 9 شباب ؟ لما لا – عالم غريب – قد يحدث فيه أي شيء خصوصاً وأن الإعلام اشتغل على إظهار رواية هؤلاء الشباب الذين تحدثوا أمام القاضي عن كهرباء تلقتها أجسامهم تُنير القاهرة عشرين سنة.

وهذه الاعترافات جعلت – إدارة وكالة أخبار ليبيا 24 – تبحث بين مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حتى تم العثور على مقطع فيديو لـ”أبوبكر “والد أحد المعدمين ويدعي “مجيد السيد” وهو يتلوا وصية ابنه على قناة “مكملين” التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي .

وقرأ “مجيد السيد” وصية ابنه “ابوبكر” على الهواء في قناة “مكملين” اليوم الخميس، وبدأ في وصية هذا الإرهابي بكلمات بأية من آيات الجهاد : “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ “، هُنا يتضح بما لا يدع مجال للشك أن الشاب أعتبر النائب العام المصري هدفاً للجهاد في سبيل الله، معادياً منظومة القضاء أولاً، والدولة ، ولم يكتفي الشاب باستخدام نص جهاد صريح ضد أبناء جلدته، بل تحدث في أبيات شعر عن نفسه وأمنياته ، ووداعه لأهله الذين نالوا ما تمنوا لأبنهم “الشهادة في سبيل الله”، بل وتحدث عن منهجه في الحياة ( القرآن والسيف” – شعار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – الذي نجح في تصوره في تطبيقه بمقتل النائب العام الذي وصفه ضمنياً باليهودي .. حتى أنه دعي أخوته ليهبوا لنصرة أخوانهم والجهاد ! .

هذا الشخص الذي تم إعدامه، معترف في وصيته أنه كان يُجاهد في سبيل الله، لكنه تغافل أن للشهادة ضوابط حساسة جداً، لا تقع بدون شك على النائب العام.

هجوم على الإفتاء المصري

وشنّ عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية” ولجانها الإلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على درا الإفتاء المصرية، عقب انتقاد الأخيرة فكر الجماعة وأدبياتها عبر تغريدات نشرتها الدار بصفحتها الرسمية بـ”تويتر”.

وبدأ الهجوم من قبل عناصر الإرهابية، القيادي الإخواني هيثم أبو خليل، الذي هاجم الدار بعبارات نابية، عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مدعيًا أنها ليست دار الإفتاء المصرية من تصوّر الإرهابي بشاب ملتحي يرتدي جلبابًا.

بينما أتبعه الشاب الإخواني عبدالرحمن عز، والهارب خارج البلاد، بالهجوم على الدار، حيث ادعى كذبًا، في هجومه على دار الإفتاء بسبب نقدها فكر الجماعة الإرهابية، إلى أن صفحة دار الإفتاء المصرية لا يديرها مسلمون تقريبًا، حسب ادعائه.

يشار إلى أن السلطات المصرية أعدمت أمس، 9 إخوان مدانين بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، تنفيذا للحكم النهائي والبات من محكمة النقض بإعدامهم، وذلك فى إطار مواصلة مصر ملاحقة أعمال الإخوان الإرهابية، وملاحقة باقى المنفذين للعملية والمحرضين عليها والمنفذين لها الفارين إلى قطر وتركيا، حيث يأتي على رأس هؤلاء العقل المدبر للعملية، وهو الطبيب يحيى موسى الهارب إلى تركيا، والذي يقف وراء تفجيرات الكنائس أيضا، لذا تقدم “الفجر”، أهم المعلومات عن الطبيب الهارب يحيى موسى، من خلال السطور التالية.

من هو يحيى موسى؟

يحيى موسى، هو كلمة السر في تنفيذ عملية اغتيال الشهيد هشام بركات، واسمه بالكامل يحيي السيد إبراهيم موسى، وهو المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والهارب إلى تركيا، والمشرف على خطة اغتيال الشهيد هشام بركات حسبما أكد قتلة الشهيد بركات خلال اعترافاتهم عقب القبض عليهم.

وكان موسى، طبيب بشري، وعمل مدرسا بكلية الطب في جامعة الأزهر، وتخصص في أمراض المفاصل والعمود الفقري وهو عضو مكب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعقب تولي الإخوان الحكم تم تعيينه في نوفمبر من العام 2012 متحدثا رسميا باسم وزارة الصحة، وفور اندلاع ثورة يونيو 2013، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فر إلى تركيا في سبتمبر من نفس العام.

العقل المدبر لعملية الاغتيال

أكدت تحريات الأمن الوطني، أن يحيى موسى، هو الذي أعد وخطط ودبر واختار المجموعات المنفذة للعملية، وحدد دور كل مجموعة على حدة، وزودهم بالأموال اللازمة لشراء المتفجرات، تنفيذا لتعليمات قادة الإخوان بقتل النائب العام السابق انتقاما منه لإحالته قضايا الإخوان إلى محاكم الإرهاب.

الانتربول

وأدرجت السلطات المصرية وعن طريق الإنتربول اسمه في النشرات الحمراء للمطلوبين أمنيا، لصدور حكم قضائي ضده بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، ولتورطه في التدبير والتخطيط لاستهداف الكنائس، وقيامه بتولي وإعداد وتجهيز عدد من عناصر الإخوان وفق ما يعرف باللجان النوعية وتدريبهم في معسكرات أعدت لهذا الغرض على ارتكاب أعمال إرهابية.

ضمن قائمة الإرهاب

يتحرك يحيى موسى ما بين أنقرة واسطنبول بعد هروبه إلى تركيا، ويتولى التنسيق بين المجموعات الإرهابية للإخوان في مصر والقيادات في تركيا وقطر، وظهر متحدثا على شاشات قناة الجزيرة القطرية في العام 2014.

وفي 23 نوفمبر من العام 2017 أدرج اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعدتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لدوره في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر.

الشباب الذي تم إعدامهم

1- محمود الأحمدي، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وكان الأحمدي يقيم بقرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية.

2- أبوبكر السيد عبدالمجيد – طالب بكلية الهندسة كان عبدالمجيد يدرس في السنة النهائية بكلية الهندسة، قسم الميكانيك، بجامعة الزقازيق، وهو من مواليد سنة 1993، وكان يقيم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بدلتا مصر.

3- أبوالقاسم أحمد علي – طالب بكلية الدعوة الإسلامية كان علي ، 23 عاما، طالبا بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو من مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.

4- أحمد جمال حجازي – طالب بكلية العلوم كان حجازي، الذي يبلغ من العمر 21 عاما. طالبا بكلية العلوم، جامعة الأزهر.

5- أحمد هيثم الدجوي – طالب بكلية الهندسة كان الدجوي يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بكلية الهندسة، ويقيم بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

6 – أحمد محروس عبدالرحمن – طالب بقسم الاتصالات بكلية الهندسة كان عبدالرحمن يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بقسم الاتصالات، في كلية الهندسة، جامعة الأزهر. وكان يقيم بمركز ببا، محافظة بني سويف وسط مصر.

7- عبدالرحمن سليمان كحوش – مندوب بشركة أدوية كان يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل مندوبا بشركة أدوية، وكان يقيم في قرية الصالحية القديمة، بمركز فاقوس، محافظة الشرقية.

8 – أحمد محمد طه وهدان – مهندس مدني وهو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين – وكان يبلغ من العمر 30 عاما.

9 – إسلام محمد مكاوي – طالب بكلية التربية يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في كلية التربية بجامعة الأزهر، وكان يقيم بمركز أبوكبير، محافظة الشرقية.

وهؤلاء الأشخاص من بين 28 شخصا، تلقوا حكما بالإعدام، بتهمة المشاركة في الجريمة ذاتها.

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