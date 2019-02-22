أطرافا ليبية تدعم المعارضة التشادية لضرب الجيش الوطني

تقرير 218

على الرغم من أن مَن يقاتلهم الجيش في الجنوب يعلنون أنفسهم، ولا يخفون شعاراتهم وجنسياتهم، إلا أن هنالك من يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة لمجرد أنها قد تصب في خانة الجيش الوطني.

في الجنوب لا تَحني أفراد الجيش رؤوسها، تبين نفسها، وتبعيتها، وترفع عالياَ شعاراتها التي ذهبت تقاتل لأجلها.

ليس الجيش وحده من يعلن نفسه، العدو كذلك ، فمن يقاتلهم الجيش لا يخفون هويتهم التشادية التي تبرزها المنصات الإعلامية، التي تروج لهم وتنشر تفاصيل معاركهم ضد قوات الجيش.

لكن على الرغم من هذا الاعتراف الصارخ والجريء والشجاع في مضمونه، ثمةَ من أخذتهم العزة بالإثم، وانزلقوا في غيهم وضلالهم إلى درجة أنهم يفضلون المعارضة التشادية على ما يسمونها “قوات حفتر”.

خصومتهم الفجة مع حفتر جعلت منهم يصطفون مع المعارضة التشادية في ذات الخندق، يناوئون طرفاً واحداً، يشتركون مرحلياً في إضعافه بطريقة قد يصعب تفسيرها تفسيراً منطقياً.

فصيل من الممارسين للسياسة يضره كثيراً أن يرى الجيش الوطني مسيطراً على الجنوب، لذا فهو يعلق الآمال على أي قوة تحاول منع هذا التقدم حتى وإن كانت معارضة تشادية جاءت من خارج الحدود واحتلت رقعة من التراب.

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