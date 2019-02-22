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أطرافا ليبية تدعم المعارضة التشادية لضرب الجيش الوطني

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

على الرغم من أن مَن يقاتلهم الجيش في الجنوب يعلنون أنفسهم، ولا يخفون شعاراتهم وجنسياتهم، إلا أن هنالك من يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة لمجرد أنها قد تصب في خانة الجيش الوطني.

في الجنوب لا تَحني أفراد الجيش رؤوسها، تبين نفسها، وتبعيتها، وترفع عالياَ شعاراتها التي ذهبت تقاتل لأجلها.

ليس الجيش وحده من يعلن نفسه، العدو كذلك ، فمن يقاتلهم الجيش لا يخفون هويتهم التشادية التي تبرزها المنصات الإعلامية، التي تروج لهم وتنشر تفاصيل معاركهم ضد قوات الجيش.

لكن على الرغم من هذا الاعتراف الصارخ والجريء والشجاع في مضمونه، ثمةَ من أخذتهم العزة بالإثم، وانزلقوا في غيهم وضلالهم إلى درجة أنهم يفضلون المعارضة التشادية على ما يسمونها “قوات حفتر”.

خصومتهم الفجة مع حفتر جعلت منهم يصطفون مع المعارضة التشادية في ذات الخندق، يناوئون طرفاً واحداً، يشتركون مرحلياً في إضعافه بطريقة قد يصعب تفسيرها تفسيراً منطقياً.

فصيل من الممارسين للسياسة يضره كثيراً أن يرى الجيش الوطني مسيطراً على الجنوب، لذا فهو يعلق الآمال على أي قوة تحاول منع هذا التقدم حتى وإن كانت معارضة تشادية جاءت من خارج الحدود واحتلت رقعة من التراب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هؤلاء ليسوا أطراف ليبيه بل خونه و عملاء و لقطاء و فروخ حرام سخرتهم المخابرات الاجنبيه لتدمير ليبيا. هم استباح مجهول الاصل السراج و الخنزير الخقير المشري. و الدجال السفيه اللواطي الشاذ الخنزير الغرياني. و لكن الحيش الليبي عبارة عن متجدد سينضم يوما بعد يوم الالاف من المجندين حتي يتعاظم هذا الجيش العربي الليبي لتحرير وطنه من الخنزير الدجال الغرياني و من مجهول الاصل السراج و من الخنزير المشري باذن الله. نحن نعلم ان الطريق شاق و لكننا باذن الله سائرين في طريقنا لتحرير ليبيا و الله المستعان.

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