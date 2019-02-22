فرع بغرب مصراتة لإصدار جوازات السفر

افتتح العميد يوسف مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بداخلية الوفاق المقر الجديد لفرع الجوازات والجنسية غرب مصراتة.

وأشار بيان صحفي صادر عن داخلية الوفاق إلى أن حفل الافتتاح شهد حضور أعضاء من المجلس البلدي مصراتة، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في فروع مصلحة الجوازات بالمنطقة الوسطى، وعدد من أهالي وأعيان الفرع البلدي زاوية المحجوب.

وبحسب البيان شهد حفل الافتتاح إلقاء العديد من الكلمات للإشادة بهذه المساعي الرامية إلى خدمة المواطنين بعيدا عن المركزية؛ ولتسهيل إجراءات حصولهم على جوازات السفر، فضلا عن توزيع شهادات تقديرية بين عدد من الشخصيات والجهات المساهمة في إنشاء وتفعيل فرع الجوازات والجنسية غرب مصراتة.

وأكد البيان قيام المشاركين بحفل الافتتاح بجولة داخل الفرع للاطلاع على سير العمل داخله، مبينا أن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار سعي وزارة داخلية الوفاق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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