سلامة يبحث احتياجات مزدة

التقى المبعوث الأممي غسان سلامة وفدا من مدينة مزدة في مقر البعثة الأممية.

وجرى خلال اللقاء تدارس ملف المصالحة المحلية والاستماع إلى عرض قدّمه الوفد بشأن احتياجات المدينة لاسيما في مجال الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والمياه والجوانب الأمنية.

يشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة يلتقي بين الحين والآخر بالقوى السياسية والاجتماعية والعسكرية المختلفة في إطار زيارات يقوم بها إلى المدن أو من خلال استقباله الوفود القادمة التي تُمثل مختلف شرائح المجتمع الليبي.

وكانت آخر زيارة لسلامة إلى مدينة بنغازي، حيث التقى بالنخب السياسية والاجتماعية فيها، فضلا عن لقاءات أخيرة جمعته برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل معالجتها.

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