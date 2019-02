افتتاح المقر الجديد لفرع الجوازات والجنسية بمصراتة

المتوسط:

قام العميد يوسف مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بداخلية الوفاق، بافتتاح المقر الجديد لفرع الجوازات والجنسية غرب مصراتة.

وأفاد بيان صحفي صادر عن داخلية الوفاق، بأن حفل الافتتاح شهد حضور أعضاء من المجلس البلدي مصراتة، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في فروع مصلحة الجوازات بالمنطقة الوسطى، وعدد من أهالي وأعيان الفرع البلدي زاوية المحجوب.

وشهد حفل الافتتاح إلقاء العديد من الكلمات للإشادة بهذه المساعي الرامية إلى خدمة المواطنين بعيدا عن المركزية؛ ولتسهيل إجراءات حصولهم على جوازات السفر، فضلا عن توزيع شهادات تقديرية بين عدد من الشخصيات والجهات المساهمة في إنشاء وتفعيل فرع الجوازات والجنسية غرب مصراتة.

