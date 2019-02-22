الارصاد: تنبيهات هامة من تقلبات جوية وموجة برد قوية للايام القادمة على هذه المناطق

توقع خبراء بالارصاد أن تشهد الاجواء في ليبيا خلال الايام القادمة وخاصة السبت والاحد والاثنين بتاثرها بتقلبات جوية قوية وطقس شتوي منتظر ومنخفض عميق.

وأكد الخبراء ان التقلبات القادمة تتميز بموجة برد ورياح قوية مع امطار هامة ببعض المناطق ، كذلك احتمال لهطول الثلوج يوم الاحد بمناطق الجبل الغربي.

ووفقا للخبراء فإن التقلبات تتركز على مناطق الشمال الغربي بالدرجة الاولى ولكنها ايضا تشمل مناطق الخليج والشمال الشرقي لاحقاً.

وأطلق الخبراء عدد من التنبيهات الهامة الخاصة بالتقلبات الجوية وهي كالتالي:

الرياح القوية يومي الاحد والاثنين تتجاوز 70 كلم / ساعة وبحر شديد الاضطراب.

انخفاض واضح لدرجات الحرارة يكون حاد بالدواخل والمدن الجبلية لتسجل مادون الصفر مئوي ليلاً ولاتتجاوز 5 درجات نهارا .

من المتوقع هطول امطار غزيرة بالمناطق الغربية لذلك ننبه من تشكل السيول بالاودية والمنخفضات بمناطق الدواخل وسهل الجفارة، وننبه اصحاب الاغنام والمزارع من ذلك.

احتمال اغلاق بعض الطرق في المدن والمناطق التي تجتازها الاودية.

احتمال نشاط الرياح واثارة الغبار “عجاج” خصوصا بمناطق الحمادة الحمراء والجفرة والواحات ومناطق البطنان وطبرق.

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