هجوم مُسلح على منزل العباني في طرابلس

تعرض منزل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع محمد العباني في خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس إلى التدمير ليلة الجمعة على يد مجموعة مسلحة.

وقال العباني في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المسؤول عن الهجوم المُسلح هو آمر الفرقة الرابعة التابعة للأمن المركزي صلاح المرغني، دون أن يُفصح عن المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر خاص لـ218 قد أفاد بأن هذا الاعتداء على منزل العباني جاء على خلفية انتماء نجله إلى اللواء السابع وضلوعه مع آخرين في الهجوم على مزرعة صلاح المرغني في وقت سابق.

ولم يصدر حتى لحظة كتابة الخبر أي بيان أو تصريح رسمي من قبل الجهات الأمنية في طرابلس حول حقيقة الهجوم وفيما إذا كانت ادعاءات العباني صحيحة.

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