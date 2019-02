البرلمان البلجيكي يُقرر تنظيم جلسات استماع إضافية بشأن مصير الأموال الليبية المجمدة

المتوسط:

أفادت لجنة الموازنة والمال في مجلس النواب البلجيكي، بأنها قررت بتوافق بين مختلف الأحزاب السياسية تنظيم جلسات استماع إضافية حول مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي يُشتبه أنه تم التصرف في فوائدها منذ عام 2012.

وقام البرلمان البلجيكي، بتوسيع قائمة المسؤولين الذين سيتم استجوابهم قريبًا ومن بينهم وزير الخارجية الحالي ديديه رايندس، ومحافظ المصرف المركزي ستيفان فاناكير، ووزير الخزانة يوهان فان أوفرفيلدت، ووزير التعاون ألكسندر ديكرو، ووزير العدل كون جينس.

وفي سياقٍ ذي صلة، رفض وزير الخارجية البلجيكي اليوم الرد على آخر المضاربات بشأن دوره المباشر في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية، بينما قال أحد المقربين منه إن المسألة تحوّلت إلى مسلسل إعلامي.

