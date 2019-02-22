مصادر تؤكد صدور أحكام قضائية بحق 4 فلسطينيين بليبيا

أكد أقارب لعدد من الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات طرابلس صدور أحكام قضائية بحقهم من قبل محكمة استئناف طرابلس، تقضي بالحبس بمدد زمنية تصل إلى 22 عاماً، على خلفية اتهامهم بالتورط في تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح والتآمر على أمن الدولة.

وكانت صحف ليبية قد نقلت، أمس الأربعاء، عن مصدر مقرب من مكتب النائب العام، استعداده للإعلان عن أحكام قضائية بحق أربعة فلسطينيين متهمين بالتورط في تشكيل تنظيم مسلح معروف باسم “خلية حماس”، لكن مكتب النائب العام لم يعلن بشكل رسمي عن صدور تلك الأحكام.

وكانت قوة الردع الخاصة، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق حالياً، قد اعتقلت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أربعة فلسطينيين، هم مروان الأشقر، ونجله براء، ونصيب شبير، ومؤيد عابد، بعد مداهمة منازلهم في طرابلس ونقلتهم إلى سجنها بقاعدة امعيتيقة.

وذكر أحد أقارب شبير، أن قوة الردع والجهات القضائية منعت أسر المعتقلين من توكيل محامين لهم، مكتفية بتكليف المحكمة لمحام شعبي للمرافعة عنهم، طيلة خمس جلسات عقدت لمحاكمتهم، كما منع أهاليهم من زيارتهم طيلة مدة حبسهم.

وأضاف المصدر أن المعلومات التي تلقتها أسر المعتقلين تفيد بتعرضهم للتعذيب، كما أن كل الوساطات التي سعت إليها أسرهم للدفاع عنهم باءت بالفشل.

وأوضح أن “مروان الأشقر مقيم منذ ثمانينيات القرن الماضي في ليبيا ويدير شركة خاصة، فيما براء ومؤيد ولدا في ليبيا، أما نصيب فجاء إلى ليبيا برفقة أسرته صغيراً”، مؤكداً عدم وجود علاقة ولا معرفة لهم بحركة “حماس”، كما لم تسجل عليهم السلطات الليبية طيلة مدة وجودهم أي مخالفة أو جناية.

وكان المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، قد اتهم في عدد من المناسبات حركة “حماس” بدعم القوات المناوئة لحفتر، وتحديداً مجلس شورى بنغازي، فيما نفت الحركة بشكل رسمي تهم المسماري، مؤكدة حرصها على احترام الشأن الداخلي للدول العربية.

العربي الجديد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر