تأمين الجبل الأخضر على أجندة مدير أمن البيضاء و«داخلية المؤقتة»

المتوسط:

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بو شناف، مع مدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة، سير العمل الأمني في منطقة الجبل الأخضر.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة، إلى أن اللقاء الذي جرى في ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي شهد مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالأمن داخل نطاق المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين ناقشا تطورات تطبيق الخطة الأمنية رقم 4 بشأن تأمين مدينة بنغازي التي يترأس تطبيقها العقيد البسطة الذي بيّن أن العمل يسير بموجبها بشكل ممتاز بعد أن تم حل عشرات القضايا وإلقاء القبض على من يقف خلفها.

