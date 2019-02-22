مُحاولات لإنقاذ مزارع المرج الغارقة

شهدت مدينة المرج خلال اليومين الماضيين غرق عدد كبير من مزارع المدينة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة الفترة الماضية حيث أكد المزارعون أن كمية المياه كانت كبيرة وسوف تؤثّر على المحاصيل لهذا العام بشكل كبير.

وإثر ذلك، باشرت شركة المياه والصرف الصحي المرج في تنفيذ أعمال توسعة مجرى للمياه وفتح العبّارات المُمتدة ما بين منطقة سيدي ارحومة وحوض الغريق بهدف التقليل من أزمة تراكم مياه الأمطار في المنطقة.

وتشهد أغلب المناطق الليبية هذه الفترة موجات أمطار غزيرة وسط توقعات ببدء منخفض جوي منذ مساء اليوم الجمعة سيكون مصحوباً بحبات برد وثلوج خفيفة على مناطق جبل نفوسة المُرتفعة.

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