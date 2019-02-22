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مُحاولات لإنقاذ مزارع المرج الغارقة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة المرج خلال اليومين الماضيين غرق عدد كبير من مزارع  المدينة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة الفترة الماضية حيث أكد المزارعون أن كمية المياه كانت كبيرة وسوف تؤثّر على المحاصيل لهذا العام بشكل كبير.

وإثر ذلك، باشرت شركة المياه والصرف الصحي المرج في تنفيذ أعمال توسعة مجرى للمياه وفتح العبّارات المُمتدة ما بين منطقة سيدي ارحومة وحوض الغريق بهدف التقليل من أزمة تراكم مياه الأمطار في المنطقة.

وتشهد أغلب المناطق الليبية هذه الفترة موجات أمطار غزيرة وسط توقعات ببدء منخفض جوي منذ مساء اليوم الجمعة سيكون مصحوباً بحبات برد وثلوج خفيفة على مناطق جبل نفوسة المُرتفعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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