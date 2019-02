«حقوق الإنسان» تُصدر بيانًا تُبارك فيه سيطرة الجيش على حقل الفيل

المتوسط:

قامت «المنظمة الليبية لحقوق الإنسان»، بإصدار بيان، أوضحت فيه متابعتها لانتصارات قوات الجيش الوطني في الجنوب وسيطرته على حقل الفيل.

وأفاد البيان، بأنَّ المتابعة شملت السيطرة على حقل الشرارة وتحرير منطقة غدوة ومدينة مرزق من العصابات الإجرامية والإرهابية، فضلا عن زيارات المسؤولين في الحكومة المؤقتة والتواصل بشكل مباشر بينهم والمجالس البلدية في مناطق الجنوب لاسيما مدينة سبها، بالإضافة إلى زيارات قيادات الجيش الوطني الرامية إلى دعم غرفة العمليات العسكرية.

وأشار البيان، إلى أنَّ المنظمة أرسلت مندوبين عنها للوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية في مدن سبها ومرزق وأم الأرانب، مشيرا إلى تلمّس المندوبين حالة من الارتياح والدعم الشعبي من كافة المكونات لعمليات الجيش الوطني العسكرية لتخليص السكان من شرور العصابات التشادية والسودانية.

