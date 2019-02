اجتماع مدير إدارة المحافظات مع فريق عمل مؤسسة براغما الأمريكية

المتوسط:

اجتمع مدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح عثمان فطح، وفريق عمل مؤسسة براغما الأمريكية، وبحضور رياض الشريف مدير إدارة المرافق المحلية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع الذي تقدمه المؤسسة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، وذلك لرفع ومساندة البلديات في بناء قدراتها المالية وبعض المجالات الأخرى حتى تكون قادرة على إدارة شؤونها وتقديم الخدمات للمواطنين على أتم وجه.

