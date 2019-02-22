بوشناف يصدر تعليماته لتوفير مختلف إحتياجات مديرية أمن غات

ليبيا – بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المسشتار إبراهيم بوشناف أمس الخميس مع مدير أمن غات الوضع الأمني بالمدينة بحضور مدير فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة.

بوشناف ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بمختلف أقسام مديرية الأمن واستعدادها لحماية ظهر القوات المسلحة في حربها على العصابات الإجرامية والإرهاب.

وأصدر المسشتار بوشناف تعليماته لتوفير مختلف احتياجات المديرية ونقلها عبر مطار بنينا إلى مطار غات ، مطالبا بتقديم موقف يتضمن أوضاع الآليات والأسلحة بالمديرية وحصرها تمهيدا للعمل على توفير كافة النواقص بالخصوص.

وأكد وزير الداخلية على القوة التي جهزتها الوزارة وأرسلتها للجنوب لتفعيل إدارتي البوابات الوزارية والتمركزات الأمنية والدوريات الصحراوية ، مشدداً على أهمية عملها وما تقوم به من دور في حماية الحدود والطرق العامة ومساندة الجيش في تطهيره للجنوب.

المستشار بوشناف أطلع على أوضاع الأمن وما شهده من تحسن في تلك المناطق من خلال الموقف الذي قدمه مدير أمن غات.

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