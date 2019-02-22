الجيش يأسر إرهابيين من المُعارضة التشادية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني قد تمكنت اليوم الجمعة من مُصادرة آليات وأسلحة تتبع العصابات التشادية الإرهابية التي كانت تتمركز في مدينة مرزق.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من عناصر هذه العصابات التي تكبدت خسائر كبيرة منذ دخول الجيش إلى المدينة أمس الخميس.

وطالبت شعبة الإعلام الحربي في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سُكان المدينة بعدم نشر أي صور أو مقاطع مُصورة تُظهر تحركات الجيش الوطني أو مواقع تمركزه.

وفي إطار التقدّم المُستمر لقوات الجيش الوطني في الجنوب، أعلنت غرفة عمليات الكرامة، أمس الخميس، سيطرة الجيش الوطني على حقل الفيل الواقع جنوب غرب سبها، بشكل سلمي.

ويستعد الجيش الوطني لتسليم الحقل النفطي إلى حرس المنشآت النفطية لتتولى مهمة تأمينه، بحسب ما ورد في بيان الغرفة.

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