اخبار ليبيا الان

الجيش يأسر إرهابيين من المُعارضة التشادية

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني قد تمكنت اليوم الجمعة من مُصادرة آليات وأسلحة تتبع العصابات التشادية الإرهابية التي كانت تتمركز في مدينة مرزق.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من عناصر هذه العصابات التي تكبدت خسائر كبيرة منذ دخول الجيش إلى المدينة أمس الخميس.

وطالبت شعبة الإعلام الحربي في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سُكان المدينة بعدم نشر أي صور أو مقاطع مُصورة تُظهر تحركات الجيش الوطني أو مواقع تمركزه.

وفي إطار التقدّم المُستمر لقوات الجيش الوطني في الجنوب، أعلنت غرفة عمليات الكرامة، أمس الخميس، سيطرة الجيش الوطني على حقل الفيل الواقع جنوب غرب سبها، بشكل سلمي.

ويستعد الجيش الوطني لتسليم الحقل النفطي إلى حرس المنشآت النفطية لتتولى مهمة تأمينه، بحسب ما ورد في بيان الغرفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك