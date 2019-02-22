منطقة سبها العسكرية تحدد مطار تمنهنت لهبوط الطائرات المدنية في الجنوب

ليبيا – أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الخميس تعليماته الى آمر منطقة سبها العسكرية بالسماح لطائرات الشركات النفطية بإستئناف رحلاتها من والى الحقول النفطية في الجنوب لنقل المستخدمين والتموين.

المكتب الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري أوضح بأن التعليمات تقضي بأن تهبط الطائرات في مطار تمنهنت ذهابا وايابا بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية وذلك لمنع اي اختراق لطائرات اجنبية او مشبوهة للمنطقة ودعم العصابات الارهابية والاجرامية والمرتزقة الاجنبية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن تعلميات المشير حفتر تأتي تقديرا لظروف العاملين في الحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية.

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