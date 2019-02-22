أمن المرج يدق ناقوس الخطر بجسر الباكور

أعلنت مديرية أمن المرج تجهيز خطة بديلة لتفادي أزمة السير بجسر الباكور الواقع في الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي المرج وتوكرة، في حال انتهت الجهات المعنية إلى اتفاق لصيانة الجسر الذي يُشارف على الانهيار.

وأشارت المديرية في منشور على صفحتها الرسمية إلى أن مدير أمن المرج، العميد سالم محمد ماضي، قد أجرى زيارة تفقدية للاطلاع على أوضاع الجسر المُتهالك، أمس الخميس بعد أن ارتفعت أصوات المُواطنين المُنادية بالتحرّك لوضع حل للتشققات التي ظهرت على جوانب الجسر وتآكل خرسانته المُسلحة.

وأضافت مديرية أمن المرج أنها ستُخاطب الجهات المعنية للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة التي يحتاجها جسر الباكور، مُوضحة أن أزمته بحاجة لحل عاجل كونه يُعتبر ممراً مُهماً للمُسافرين.

وانتشرت صور الجسر المُتهالك على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مخاوف من سقوطه في أي لحظة، الأمر الذي سيسبّب كارثة حقيقية إضافة إلى مخاطر إصابة المواطنين وشاحنات نقل البضائع التي تستعمل طريق الجسر الحيوية.

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