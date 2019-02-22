الملف الليبي على طاولة البحث في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سركوس، إن القمة العربية الأوروبية المزمع عقدها بشرم الشيخ هذا الأسبوع، ستبحث ملفات إقليمية من بينها الوضع في ليبيا.

وأوضح سركوس في تصريح لوكالة فرنس برس للأنباء، أن القمة ستركز أيضا على قضايا التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية المتمثلة في الهجرة والأمن والتغييرات المناخية.

كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، قولها إن موضوع الهجرة غير القانونية يقع في صلب العلاقة بين الكتلتين العربية والأوروبية، مؤكدة عزمها إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة حول مسألة الهجرة والتعاون الاقتصادي في حوض المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا