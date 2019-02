المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي ، نجاح القوات المسلحة في بسط السيطرة على مرزق ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وأكملت الشعبة، خلال بيان لها اليوم الجمعة،” إن القوات المسلحة تصادر الآليات والأسلحة من العصابات التشادية وتأسر العديد منهم”.

ودعت الشعبة، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم نشر تحركات القوات المسلحة، مؤكدة استمرارها في مطاردة فلول المرتزقة والإرهابيين.

.

The post الجيش يعلن سيطرته على مرزق ومصادرة أسلحة العصابات التشادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية