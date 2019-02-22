“هيومن رايتس ووتش “تطالب قوات حفتر بالسماح بخروج المدنيين العالقين بالمدينة القديمة في درنة.

طالبت منظمة

“هيومن رايتس ووتش” الجمعة، قوات حفتر بالسماح بخروج المدنيين العالقين بالمدينة

القديمة في درنة ودخول المساعدات والمسعفين فورا لهم.

وأكدت المنظمة عبر

موقعها الرسمي، أن المدنيون المحاصرون داخل المدينة القديمة لم يقدم لهم خلال الأسبوعين

الماضيين أي طعام أو ماء أو رعاية طبية، مطالبة قوات حفتر بالتبليغ عن مكان جميع المعتقلين

والأساس القانوني لاحتجازهم، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء

في أسرع وقت ممكن.

وشددت المنظمة على

ضرورة كشف قوات حفتر عن أسماء الأشخاص الذين احتجزتهم خلال عملياتها للسيطرة على المدينة،

والذين قد يكونون بالمئات وفق بيان المنظمة.

يُذكر الهلال الأحمر

الليبي انتشل أكثر من 30 جثة مجهولة الهوية من المدينة القديمة في درنة خلال الثلاثة

أسابيع الماضية

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