دول جوار جنوب ليبيا تُناقش أمن الحدود

يعقد اليوم الجمعة وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا، السودان وتشاد والنيجر إضافة لليبيا، اجتماعا في العاصمة النيجرية نيامي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأربعة لحماية الحدود المشتركة من حالة الانفلات الأمني والجريمة العابرة وتهريب البشر ومنع عناصر التنظيمات الإرهابية من التنقل بينها.

وسبق الاجتماع الوزاري اجتماعٌ آخرعلى مستوى الخبراء عُقد الأربعاء الماضي لوضع استراتيجيات مشتركة تساعد على وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ ما يتمّ التوصّل إليه من اتفاقيات.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتمعات دورية بين دول الجوار تعقد كل فترة، كان آخرها في العاصمة السودانية الخرطوم نوفمبر الماضي، وقد شدد المجتمعون في ختامه على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

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