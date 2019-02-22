القائد العام يسمح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها إلى الجنوب

بنغازي-العنوان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تعليمات إلى آمر منطقة سبها العسكرية بالسماح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من وإلى الحقول النفطية في الجنوب لنقل المستخدمين والتموين.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن استئناف الرحلات مشروط بأن تهبط الطائرات في مطار تمنهنت ذهابا وإيابا بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية.

وأوضح أن هذا الشرط، يأتي من أجل لمنع أي اختراق لطائرات أجنبية أو مشبوهة للمنطقة ودعم العصابات الإرهابية والاجرامية والمرتزقة الأجنبية.

وأكد أن هذه التعليمات تأتي تقديرا لظروف العاملين في الحقول النفطية في جنوب ليبيا.

واستلمت جهاز حرس المنشآت النفطية خلال اليومين الماضيين حقل الشرارة النفطي، كما استلمت القوات المسلحة أمس الخميس حقل الفيل، وذلك تمهيدا لتسليم مهام تأمينه إلى جهاز حرس المنشآت.

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