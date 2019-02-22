مصلحة الجوازات والجنسية تفتتح فرعا لها غرب مدينة مصراتة

افتتح نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف مراد، أمس الخميس، فرعا جديدا للجوازات غرب مدينة مصراتة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يأتي في إطار سعى الوزارة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحضر افتتاح الحفل أعضاء من المجلس البلدي مصراتة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد فروع مصلحة الجوازات بالمنطقة الوسطى، وعدد من أهالي وأعيان الفرع البلدي زاوية المحجوب.

وألقيت خلال الحفل كلمات أشادت بأهمية مثل هذه المساعي، التي تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن، بعيداً عن المركزية، وتسهيل إجراءات المواطنين، للحصول على جوازات السفر.

ووزعت شهادات تكريم لعدد من الشخصيات والجهات، التي كان لها دور في إنشاء وتفعيل هذا الفرع.

واختتم الحفل بجولة داخل الفرع، للاطلاع على سير العمل داخله.

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