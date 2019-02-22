داخلية الموازية تتهم عصابات إجرامية باغتيال مدير أمن مرزق

اتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية شرق ليبيا، عصابات إجرامية، باغتيال مدير مديرية أمن مرزق، إبراهيم محمد كري.

ونعت وزارة الداخلية في بيان لها أمس الخميس، مدير مديرية أمن مرزق إبراهيم كري، محتسبة إياه من الشهداء.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، قد اتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باغتيال مدير مديرية أمن مدينة مرزق، جنوب ليبيا، إبراهيم محمد كري.

وأكدت الوزارة في بيان لها ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الجرائم، التي تمس بأمن واستقرار البلاد، مستنكرة ما وصفته بالعمل الإجرامي الجبان، الذي استهدف رجال الأمن والشرطة، والمؤسسات الأمنية بالبلاد.

وأكدت مصادر إعلامية، مقتل مدير أمن مرزق، إبراهيم محمد، عقب مداهمة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمنزله في المدينة، موضحة أن قوات حفتر استولت على عدد من السيارات التابعة للمديرية.

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