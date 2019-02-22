فرنسا تستعد لتسليم 6 سفن إلى ليبيا

تستعد فرنسا لتسليم 6 سفن إلى ليبيا في إطار الدعم المُقدم لمُساعدتها في مكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن مصادر مسؤولة أن فرنسا سترسل 6 سفن طولها 12 مترا إلى سريلانكا ومن ثم إلى ليبيا حيث تصل خلال الربيع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي فرنسا لمكافحة الهجرة غير القانونية عبر شواطئ ليبيا المطلة على البحر المتوسط فيما تتهم منظمة أطباء بلا حدود فرنسا بمخالفتها القانون الدولي بسبب رفضها قبول المهاجرين غير القانونيين على أراضيها.

يُشار إلى أن إيطاليا سبق وأن قدمت زوارق بحرية إلى خفر السواحل الليبي في إطار دعمها لمُكافحة أزمة تدفقات الهجرة غير القانونية من شواطئ ليبيا نحو أوروبا.

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