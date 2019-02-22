متحف طبرق : أكثر من “500”  قطعة أثرية مهددة بالخطر

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف عضو اللجنة التأسيسة للمتحف الوطني بطبرق عمر الهنيد عن وجود أكثر من 500 قطعة أثرية بمتحف طبرق من مقتنيات الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى عدد كبير من الموروث الثقافي والصور القديمة مهداة من سكان المدينة.

وأكد الهنيد حرصهم على كل ما هو موجود بالمتحف من هذه المقتنيات الذي لم تخرج منه قطعة واحدة، منوهًا إلى عدم مسؤوليته عن خروج أي قطعة خارج المبنى التي قد تعرضها للخطر .

وأشار إلى أن “جمعية الفنيق” هي نواة هذا المتحف والتي تأسست عام 1992، وهي من قامت بتجميع هذه القطع الأثرية والتي أصبحت تزداد بتعاون سكان المدينة بتسليمهم لكل مقتنياتهم القديمة التي كانوا محتفظين بها بمنازلهم .

وأضاف أنه تم وضع كل هذه المقتنيات بالكنيسة القديمة، وهي مملوكة للجمعية، حسب كتاب مصلحة الأملاك العامة والمبنى الحالي لم يصل عمره للمئة عام .

ولفت عضو اللجنة التأسيسة للمتحف الوطني بطبرق إلى أنه تمت مخاطبتنا من رئيس مصلحة الآثار بتسليم المتحف وكل مقتنياته للمصلحة .

وذكر أنه تم عقد اجتماع لأعضاء الجمعية عقب هذا الخطاب لمناقشة كتاب مصلحة الآثار ونحن لانستطيع تسليم المبنى، والمقتنيات لأنها تخص سكان المدينة والتي استلمت منهم بمستندات رسمية ونحن مسؤولين عليها.

وأشار إلى أن سكان المدينة ونشطائها يتمسكون بجمعية “الفنيق” وكل المقتنيات التي وضعت بمبنى الكنيسة القديمة لأنها أصبحت عنوان لهذه المدينة وتاريخها الحافل والمعروف آبان الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها فوق ترابها.

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