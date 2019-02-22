ليبيا توقع على اتفاق لتأمين الحدود المشتركة مع السودان وتشاد والنيجر

وقعت ليبيا الجمعة، على اللائحة التنفيذية لمركز

العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة مع السودان وتشاد والنيجر.

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي في صفحتها الرسمية،

أن البيان الختامي في ختام أعمال الإجتماع الوزاري الرابع لتأمين و مراقبة الحدود

المشتركة بين النيجر وليبيا و تشاد والسودان المنعقد في نيامي عاصمة النيجر اتفق

على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت .

وأكد المشاركون في بيانهم أن الاجتماع ناقش

التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في أنجامينا في 31 مايو 2018م، داعيا لجنة

التنسيق و المتابعة للاجتماع في أسرع وقت في العصمة التشادية انجامينا

يذكر أن الاجتماع شارك فيه وزراء الخارجية و

الداخلية و الدفاع و رؤساء أركان القوات المسلحة و رؤساء اجهزة المخابرات و

الإستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الإتفاق و هي السودان و ليبيا و تشاد و

النيجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية