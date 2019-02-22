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انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا بنيامي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلق بعاصمة النيجرية نيامي، اليوم الجمعة، اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا، الذي يضم بجانب ليبيا كلا من السودان وتشاد والنيجر ومالي. هذا ويهدف الاجتماع – الذي يعقد يومي 22 و23 من الشهر الجاري- لبحث التنسيق المشترك لحماية الحدود من الإرهاب والجريمة العابرة وتهريب البشر. وكان وزيرا الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق قد توجها أمس الخميس، إلى نيامي رفقة رئيس جهاز المخابرات لحضور مؤتمر جوار ليبيا الجنوبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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