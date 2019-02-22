سلامة والمشري يبحثان حالة الانسداد السياسي وعددا من الملفات

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، أمس الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حالة الانسداد السياسي، إضافة إلى مستجدات الترتيبات الأمنية، والإصلاحات الاقتصادية، والوضع في الجنوب الليبي.

‏وأطلع سلامة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على نتائج زيارته ولقاءاته الأخيرة في الشرق الليبي والتي التقى فيها باللواء المتقاعد خليفة حفتر ورىيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وعددا من قيادات المنطقة الشرقية.

من جانبه أطلع المشري المبعوث الأممي لدى ليبيا، على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والتي التقى خلالها بأعضاء في الكونجرس الأمريكي.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قد أكد على أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، موضحا حرص البعثة على العمل مع كافة الليبيين، من أجل توحيد المؤسسات، وذلك في لقاء جمعه برئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي، في مدينة البيضاء، شرق ليبيا.

وأكد الطرفان خلال اللقلء على ضرورة التوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة، وتحقيق تقدم بالعملية السياسية والتشريعية.

كما بحث سلامة، مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة الرجمة، قرب مدينة بنغازي، آخر التطورات في الجنوب الليبي.

وتناول اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي، الوضع الإنساني في درنة، والوضع السياسي في ليبيا بشكل عام، بما في ذلك الاستعدادات لـلملتقى الوطني الجامع، وفقا لما نقلته البعثة الأممية في صفحتها على الفيس بوك.

وناقش المبعوث الأممي مع عدد من البرلمانيين في مدينة بنغازي، العملية السياسية في ليبيا، والسيناريوهات المحتملة للمضي بها إلى الأمام، خلال زيارة قام بها إلى الشرق الليبي التقى فيها بعدد من قيادات المنطقة الشرقية.

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