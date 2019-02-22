البعثة الأممية تنفذ أول مهمة إنسانية لها في درنة

أعلنت الأمم المتحدة في ليبيا، تنفيذ أول مهمة إنسانية إلى مدينة درنة منذ أكثر من 5 سنوات. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن من أهم أهداف البعثة الإنسانية مقابلة ودعم الشركاء والعاملين في المجال الإنساني الذين يقومون بتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين. وأكدت ريبيرو، أنه في حال توفر الظروف الملائمة سيتم إرسال بعثة أخرى بهجف إجراء تقييم شامل لاحتياجات المدينة التفصيلية وبناء السلم الأهلي.
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