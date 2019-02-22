بوشناف يصدر تعليمات بتوفير الاحتياجات لمديرية أمن غات

بنغازي-العنوان

استقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، يوم الخميس بمكتبه في بنغازي، مدير أمن غات ومدير فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبلدية.

وناقش بوشناف معهما، أوضاع البلدية من النواحي الأمنية وسير العمل بمختلف أقسام مديرية الأمن واستعدادها لحماية ظهر القوات المسلحة في حربها على العصابات الإجرامية والإرهاب.

وأصدر بوشناف، تعليماته لتوفير مختلف احتياجات المديرية ونقلها عبر مطار بينا إلى مطار غات، مطالبا بتقديم موقف يتضمن أوضاع الآليات والأسلحة بالمديرية وحصرها تمهيدا للعمل على توفير كافة النواقص بالخصوص.

وأكد بوشناف، على القوة التي جهزتها الوزارة وأرسلتها للجنوب لتفعيل إدارتي البوابات والتمركزات الأمنية، والدوريات الصحراوية،

وشدد على أهمية عملها وما تقوم به من دور في حماية الحدود والطرق العامة ومساندة الجيش في تطهيره للجنوب.

واطلع بوشناف، على أوضاع الأمن وما شهده من تحسن في تلك المناطق من خلال الموقف الذي قدمه السيد مدير أمن غات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية