الارصاد: تحذيرات قوية من انخفاض حاد للحرارة وتساقط الثلوج على هذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقارير حول حالة الطقس والحالة الجوية القادمة في ليبيا أنه من المتوقع ان يندفع هواء قطبي بارد “وبقيم تتراوح مابين -3 الى -5 بطبقة 850 مليبار”، نحو شمال غرب ليبيا في بداية تشكل المنخفض الجوي.

وقال الخبراء وفقا للتوقعات ستشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ وحاد على مناطق الدواخل مثل بني وليد ومزدة ونسمة والجبل والحمادة الحمراء.

واشار الخبراء إلى أن الحرارة ستنخفض فجر الاحد لتسجل مابين -2 الى 1 مئوية ولاتتجاوز 5 درجات نهاراً.

وقال الخبراء ان خرائط النماذج تبين هطول الثلوج خلال عبور الجبهة الاولى للمنخفض اي خلال الليلة الفاصلة بين السبت والاحد وحتى ساعات ظهر الاحد وذلك بالمناطق الجبلية التي ارتفاعها يتجاوز 600 متر، وربما تسجل بعض الزخات بالمناطق ادنى ارتفاعاً.

مناطق تساقط الثلوج

ووفقا للتوقعات فإن المناطق المعنية هي اغلب الجبل من غريان وحتى نالوت غرباً وتكون الفرص افضل لمناطق غريان والاصابعة وككلة والقواليش ويفرن والرياينة والزنتان والرجبان وجادو.

وأضاف الخبراء إلى أنه من المتوقع ايضا تهاطل بعض الزخات في مناطق جنوب الجبل ومناطق ترهونة فجراً.

وبشكل عام وفقا للتقارير فإن الاحتمال وارد لحدوث تراكم ببعض المناطق مابين 1-10 سم ، كما قد تشهد مناطق اخرى هطول زخات دون تراكم او ممزوجة بالامطار.

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