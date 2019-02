تخصيص مطار تمنهنت لهبوط الطائرات المدنية في الجنوب

المتوسط:

أفاد الناطق باسم الجيش “أحمد المسماري”، بصدور تعليمات تقضي بهبوط الطائرات المدنية في مطار تمنهنت ذهابا وإيابا بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية وذلك لمنع اي اختراق لطائرات أجنبية أو مشبوهة للمنطقة ودعم العصابات الإرهابية والإجرامية والمرتزقة الأجنبية.

وأشار المسماري، عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للجيش، إلى أن هذه التعليمات تأتي تقديرا لظروف العاملين في الحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية.

