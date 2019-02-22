وزير الداخلية يتابع سير العمل الأمني بالجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف على سير العمل الأمني بالجبل الأخضر، والبيضاء، وذلك خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع مدير أمن البيضاء عقيد خالد البسطة.

وناقش بوشناف خلال الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بالأمن داخل نطاق الجبل الأخضر، فيما أكد مدير أمن البيضاء على استتباب الأمن في كافة تلك المناطق.

وبحث بوشناف تفعيل مديرية أمن البيضاء لقرار وزير الداخلية رقم 130 لسنة 2019 بشأن ضم مركزي شرطة الزاوية القديمة والحي الصناعي في مركز واحد باسم مركز شرطة الكرامة.

وأوضح مدير الأمن على تطبيق القرار وأن كافة الأوضاع الأمنية في تلك المناطق مطمئنة للغاية.

من جهة أخرى، ناقش وزير الداخلية مع مدير أمن البيضاء سير عمل الخطة الأمنية رقم 4 بشأن تأمين بنغازي التي يترأسها عقيد خالد البسطة مطلعا على سيرها وعملها على تأمين المدينة.

وأوضح مدير الأمن أن العمل يجري بشكله المعتاد من خلال كافة الأجسام الممثلة للخطة، لافتا إلى أن عشرات القضايا تم فكفكتها ومعرفة من يقف خلفها ومن ثم إلقاء القبض عليه وهو ما شعر به المواطن داخل مدينة بنغازي فعليا.

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